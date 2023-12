Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Social Detention?

Die technische Analyse von Social Detention, einem Wertpapier, zeigt, dass sich das Unternehmen in einem Abwärtstrend befindet. Dies wird durch den Vergleich des aktuellen Schlusskurses (0,007 USD) mit dem 200-Tage-Durchschnitt (0,01 USD) bestätigt, wobei eine Abweichung von -30 Prozent festgestellt wurde. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 0,01 USD liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren Abweichung von -30 Prozent führt. Aufgrund dieser trendfolgenden Indikatoren erhält Social Detention eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich in den vergangenen zwei Wochen als eher neutral. Die meisten Kommentare und Wortmeldungen beziehen sich auf neutrale Themen rund um den Wert. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Social Detention-Aktie zeigt einen Wert von 79, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu wird der 25-Tage-RSI (67,79) als neutral eingestuft, da das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Social Detention.

Die Stimmung und Aktivität in der Internet-Kommunikation bezüglich Social Detention hat sich in den letzten Wochen kaum verändert. Daher wird die Aktie sowohl in Bezug auf die Stimmung als auch die Diskussionsstärke als "Neutral" bewertet.

Insgesamt wird die Aktie auf Basis der technischen Analyse, der Anleger-Stimmung, des RSI und des Sentiments mit einem "Neutral" Rating versehen.