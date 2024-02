Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Snowflake?

Die Snowflake-Aktie wurde von insgesamt 16 Analysten bewertet, wobei 15 Bewertungen als "Gut", eine als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies ergibt im Durchschnitt ein Rating von "Gut" für das Wertpapier. Der Durchschnitt der abgegebenen Kursziele beträgt 194,86 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -11,46 Prozent vom letzten Schlusskurs (220,08 USD) fallen könnte. Daher wird die Aktie von den Analysten insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die weichen Faktoren wurde festgestellt, dass die Diskussionsintensität im Netz im Zusammenhang mit der Snowflake-Aktie in den letzten Monaten nur geringe Aktivität gezeigt hat. Daher erhält die Aktie für diesen Faktor die Einschätzung "Schlecht". Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Snowflake daher als "Schlecht"-Wert betrachtet.

Die Stimmung der Anleger wurde auch auf sozialen Plattformen analysiert, wobei überwiegend negative Kommentare und Befunde festgestellt wurden. In den letzten zwei Tagen wurden hauptsächlich negative Themen rund um Snowflake in den sozialen Medien aufgegriffen, was zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die Stimmung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Snowflake-Aktie derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft wird. Sowohl der GD200 des Wertes als auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage deuten auf eine positive Entwicklung hin, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.