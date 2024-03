Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Shun Ho?

Der Aktienkurs von Shun Ho verzeichnet eine deutlich unterdurchschnittliche Performance im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich der zyklischen Konsumgüter. Mit einer Rendite von -34,55 Prozent liegt Shun Ho mehr als 32 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" liegt die Rendite von Shun Ho mit -30,27 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es gab keine Diskussionen über das Unternehmen Shun Ho, was zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Shun Ho-Aktie zeigt auf 7-Tage-Basis einen Wert von 50, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit einem Wert von 64,71 im neutralen Bereich, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs von Shun Ho von 0,72 HKD als "Schlecht"-Signal bewertet, da er sich um 15,29 Prozent unter dem GD200 (0,85 HKD) befindet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist einen Kurs von 0,75 HKD auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Shun Ho-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen herangezogen wird.