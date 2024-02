Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Shui On LandADR?

Die Shui On Land-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,81 HKD verzeichnet. Der letzte Schlusskurs lag jedoch bei 0,71 HKD, was einem Abweichung von -12,35 Prozent entspricht und daher aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so lag dieser bei 0,7 HKD, was einer geringfügigen Abweichung von +1,43 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit für die Shui On Land-Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der einfachen Charttechnik.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Shui On Land war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Weder positive noch negative Themen wurden von Anlegern in den letzten ein bis zwei Tagen diskutiert. Als Resultat wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet. Zusammenfassend ergibt sich somit für das Anleger-Sentiment ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung.

Bei der Betrachtung weicher Faktoren wie der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität in Bezug auf die Shui On Land-Aktie in den letzten Monaten durchschnittlich war, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für Shui On Land.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Shui On Land liegt derzeit bei 25 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI25 hingegen zeigt weder überkaufte noch überverkaufte Signale und führt daher zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt erhält die Shui On Land-Aktie somit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.