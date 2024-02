Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Shopify?

Die kanadische E-Commerce-Plattform Shopify hat in den vergangenen 12 Monaten eine starke Performance von 109,05 Prozent erzielt. Im Branchenvergleich bedeutet dies eine Outperformance von 112,29 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen der IT-Dienstleistungsbranche, die im Durchschnitt um -3,24 Prozent gefallen sind. Auch im Sektor der Informationstechnologie lag die Rendite von Shopify mit -0,21 Prozent deutlich über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser starken Performance erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenpolitik erhält Shopify jedoch eine "Schlecht"-Bewertung. Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt das Unternehmen 21,91 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der IT-Dienstleistungsbranche. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Relation zum aktuellen Aktienkurs.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln keine eindeutige Richtung in Bezug auf die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Shopify-Aktie wider. Während in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen diskutiert wurden, konnten auch neun Handelssignale ermittelt werden, von denen 9 als positiv und keines als negativ eingestuft wurden. Aufgrund dieser gemischten Signale wird das Unternehmen von der Redaktion als "Neutral" eingestuft.

Analysten bewerten die Shopify-Aktie derzeit insgesamt als "Gut", basierend auf 2 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Obwohl keine aktuellen Analystenupdates vorliegen, prognostizieren Analysten im Durchschnitt ein Abwärtspotenzial von -19,23 Prozent für das Wertpapier, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Shopify daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.