Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Shenzhen Seg Tri-Star?

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein beliebtes Signal der technischen Analyse, das die Kursbewegungen innerhalb eines Zeitraums von 7 Tagen berücksichtigt. Wenn der Wert zwischen 0 und 30 liegt, gilt dies als "überverkauft", bei 70 bis 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Shenzhen Huakong Seg liegt bei 69,7 und wird daher als "neutral" eingestuft. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezogen ist, liegt bei 52,48 und deutet ebenfalls auf eine "neutral" Bewertung hin.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit der durchschnittlichen Jahresperformance des Informationstechnologiesektors zeigt sich, dass Shenzhen Huakong Seg mit einer Rendite von -16,78 Prozent mehr als 29 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" verzeichnet eine mittlere Rendite von 17,64 Prozent, wobei Shenzhen Huakong Seg mit 34,42 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shenzhen Huakong Seg liegt bei 17,81, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien, da sie weder über- noch unterbewertet ist.

Das Sentiment rund um die Aktie von Shenzhen Huakong Seg wurde anhand der Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet untersucht. Dabei zeigte sich eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Shenzhen Huakong Seg war in diesem Zeitraum kaum spürbar, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit wird der Aktie von Shenzhen Huakong Seg hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" vergeben.