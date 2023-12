Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Shanghai MicroPort MedBot?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Shanghai Microport Medbot wird anhand des 7-Tage-RSI von 42,78 Punkten bewertet, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der 25-Tage-RSI von 46,89 Punkten zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält daher ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 20,77 HKD, während ihr aktueller Kurs 19,7 HKD beträgt. Die Distanz zum GD200 beträgt -5,15 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 18,31 HKD, was einer positiven Differenz von +7,59 Prozent entspricht und zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls interessante Einblicke. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Shanghai Microport Medbot weisen beide auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Auch das Anleger-Sentiment basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zeigt eine neutrale Haltung in den letzten zwei Wochen, ohne klare positive oder negative Ausschläge in den letzten ein bis zwei Tagen.

Insgesamt erhält Shanghai Microport Medbot sowohl auf der Basis des technischen Indikators als auch des Anleger-Sentiments eine "Neutral"-Bewertung.