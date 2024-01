Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Shanghai Jin Jiang Hotels Development?

In den letzten vier Wochen konnte bei Shanghai Jinjiang Hotels eine Verbesserung der Stimmungslage in den sozialen Medien festgestellt werden. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Gut". Auch die Kommunikationsfrequenz hat zugenommen, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält die Shanghai Jinjiang Hotels daher ein "Gut"-Rating auf dieser Stufe.

Die Anleger-Stimmung bei Shanghai Jinjiang Hotels in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Shanghai Jinjiang Hotels liegt bei 30,18, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 66, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Neutral" vergeben.

In technischer Hinsicht ist die Shanghai Jinjiang Hotels mit einem Kurs von 29,47 CNH derzeit -6,21 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Einstufung ebenfalls als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 sich auf -31,54 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Schlecht" eingeschätzt.