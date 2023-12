Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Selective Insurance?

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Selective Insurance in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung eingestuft. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität für Selective Insurance gemessen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Daher wird dem Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich gegeben.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Selective Insurance-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (Wert: 69) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 54,82) führen zu einer "Neutral"-Einstufung des Wertpapiers.

Die Anleger-Stimmung bei Selective Insurance in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Positive Themen standen in den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In der technischen Analyse erhält die Selective Insurance-Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht sowohl für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage.

Insgesamt ergibt die Analyse, dass die Selective Insurance-Aktie aufgrund der genannten Faktoren eine "Neutral"-Bewertung erhält.

