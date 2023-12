Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, SecomADR?

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Secom eingestellt waren. Es gab insgesamt sechs positive und acht negative Tage. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Secom daher eine "Schlecht"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse, das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), zeigt, dass Secom mit einem Wert von 21,32 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 38,29. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum erhielt jedoch eine negative Änderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Secom ergibt eine Einstufung von "Neutral" sowohl für einen Zeitraum von 7 Tagen als auch für 25 Tagen. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Neutral".