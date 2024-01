Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Rich Goldman?

Die Aktie der Rich Goldman wird derzeit einer technischen Analyse unterzogen, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu bestimmen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen beträgt 0,05 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,051 HKD liegt, was einem Unterschied von +2 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Daten wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Eine Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage zeigt jedoch einen Wert von 0,06 HKD, bei einem letzten Schlusskurs, der 15 Prozent unter diesem Wert liegt. Daher erhält die Aktie in diesem Fall ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt wird die Rich Goldman-Aktie nach einfacher Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die fundamentale Analyse ergibt, dass die Aktie von Rich Goldman nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet gilt, da das KGV mit 2,27 insgesamt 93 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Hotels Restaurants und Freizeit", der bei 31,97 liegt. Somit erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei Rich Goldman in den Diskussionsforen und sozialen Medien wird als insgesamt neutral bewertet. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen identifiziert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie von Rich Goldman im vergangenen Jahr eine Rendite von -20,63 Prozent erzielt, was 24,97 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt -4,8 Prozent, und Rich Goldman liegt aktuell 15,84 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.