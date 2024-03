Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Renascor Resources?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse eingesetzt, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristige Kursrücksetzer zu erwarten sein, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für Renascor wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 53,85 Punkten und deutet darauf hin, dass Renascor weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 zeigt ebenfalls an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und wird daher auch als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Renascor überwiegend negativ diskutiert, wobei an vier Tagen positive Themen dominierten und an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen sind jedoch vor allem positive Themen im Fokus der Anleger. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute neutral eingeschätzt.

Eine langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität rund um Renascor durchschnittlich war. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die charttechnische Entwicklung der Aktie anhand des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der letzte Schlusskurs von 0,087 AUD deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (0,14 AUD) liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts basierend auf den letzten 50 Handelstagen (0,09 AUD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Renascor-Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating versehen, basierend auf der einfachen Charttechnik.