Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, RedFlow?

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, wie die Diskussionen zeigten. An sechs Tagen überwogen vor allem positive Themen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten Tagen war jedoch verstärkt negative Kommunikation über das Unternehmen Redflow zu beobachten. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet, was zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Redflow-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 62, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 59,68 ebenfalls weder überkauft noch überverkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating.

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Redflow in den sozialen Medien beobachtet, was zu einem negativen Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer führte. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie gibt Hinweise darauf, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Im Fall von Redflow wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse der Redflow-Aktie ergibt über die letzten 200 Handelstage einen Durchschnitt von 0,2 AUD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag jedoch bei 0,145 AUD (-27,5 Prozent Unterschied), was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Rahmen der Analyse des 50-Tages-Durchschnitts (0,18 AUD) liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -19,44 Prozent ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Redflow-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung auch im Bereich der einfachen Charttechnik.