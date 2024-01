Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, React?

Der Aktienkurs von React hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 38,1 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" im Durchschnitt um 6,42 Prozent, was bedeutet, dass React eine Outperformance von +31,68 Prozent erzielte. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 9,47 Prozent, wobei React mit 28,62 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält React ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse wird der aktuelle Kurs der React bei 1,45 GBP gehandelt, was einer Entfernung von +2,11 Prozent vom GD200 (1,42 GBP) entspricht. Dies wird als "Neutral"-Signal bewertet. Im Gegensatz dazu weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, einen Kurs von 1,54 GBP auf, was zu einem "Schlecht"-Signal führt, da der Abstand -5,84 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der React-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Vom fundamentalen Standpunkt aus gilt die Aktie von React als unterbewertet, gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV liegt mit 29,17 insgesamt 45 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies", der bei 52,56 liegt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei React festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält React daher auf dieser Stufe ein "Neutral"-Rating.