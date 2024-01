Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Rapid Nutrition?

Der Aktienkurs von Rapid Nutrition hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -33,33 Prozent verzeichnet, was mehr als 57 Prozent unter dem Durchschnitt des Verbrauchsgütersektors liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Persönliche Produkte"-Branche von 70,66 Prozent liegt die Rendite von Rapid Nutrition mit 103,99 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung hat die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating erhalten.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wird von unserer Redaktion als eher neutral bewertet. In den vergangenen zwei Wochen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert diskutiert. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich Rapid Nutrition. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt an, dass die Rapid Nutrition Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, mit einem RSI-Wert von 50 für einen Zeitraum von 7 Tagen. Auch der RSI25-Wert von 33 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine Einstufung des RSI als "Neutral".