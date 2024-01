Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Rackspace Technology Inc?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Hinweis auf überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Rackspace-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 32. Basierend auf diesem Wert erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da sie weder überkauft noch -verkauft ist. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der 35,59 beträgt. Auch hier ist Rackspace weder überkauft noch -verkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung für den RSI25 führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Rackspace.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien in Bezug auf den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Rackspace besonders positiv diskutiert. An acht Tagen dominierten positive Themen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, zeigen sich überwiegend positive Themen, was zu einer heutigen "Gut"-Einschätzung der Aktie auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt. Insgesamt erhält Rackspace somit eine "Gut"-Bewertung auf dieser Grundlage.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Hierbei werden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei Rackspace zeigt sich eine deutlich geringere Diskussionsintensität, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Zudem war die Rate der Stimmungsänderung eher negativ, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung auf dieser Grundlage.

In den vergangenen zwölf Monaten wurde die Rackspace-Aktie von Analysten insgesamt mit 1 Gut, 2 Neutral und 1 Schlecht-Einstufungen versehen. Daraus ergibt sich für die langfristige Einstufung ein "Neutral". Für den letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Rackspace vor. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 3,9 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 95 Prozent darstellt und mit einer "Gut"-Einstufung verbunden ist. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung der Analysten somit die Einschätzung "Gut" für die Aktie von Rackspace.