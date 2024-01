Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, QS Energy?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse, um das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf zu betrachten. Aktuell liegt der RSI-Wert der Qs Energy bei 33,33, was auf Neutralität hindeutet, da weder eine überkaufte noch eine überverkaufte Situation vorliegt. Auch bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein ähnlicher Wert von 37, was weiterhin auf Neutralität hinweist. Insgesamt wird die Aktie also auf Basis des RSI als "Neutral" eingestuft.

Bei der technischen Analyse auf Basis der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage ergibt sich für Qs Energy ein Durchschnittswert von 0,06 USD. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,07 USD, was einem Unterschied von +16,67 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit 0,05 USD über dem letzten Schlusskurs (+40 Prozent), was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Aktie also eine positive Bewertung in der einfachen Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurden neutral über Qs Energy diskutiert, ohne wesentliche Richtungsausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen dominieren jedoch überwiegend positive Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt. Insgesamt erhält die Aktie also eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Basis.

Auch das Sentiment und der Buzz in der Internet-Kommunikation deuten auf eine weitgehend unveränderte Stimmung in Bezug auf Qs Energy hin. Es wurden keine starken Ausschläge festgestellt und auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig. Auf dieser Grundlage wird die Aktie daher insgesamt mit einem "Neutral"-Rating bewertet.