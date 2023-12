Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Provident Services?

Das Unternehmen Provident Services wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,81 bewertet. Dies liegt 46 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 16,41 und signalisiert eine Unterbewertung. Daher wird die Aktie auf der Grundlage der fundamentalen Analyse als "Gut" eingestuft.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Provident Services eine Performance von -9,66 Prozent, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" im Durchschnitt um 1,02 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Unterperformance von -10,68 Prozent im Branchenvergleich und einer mittleren Rendite von 10,91 Prozent im "Finanzen"-Sektor. Demnach liegt Provident Services 20,56 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf das Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt sich eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Veränderung der Stimmung für die Aktie von Provident Services. Daher erhält sie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Schlecht".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, jedoch nahm die negative Kommunikation in Bezug auf das Unternehmen in den letzten Tagen zu. Aus diesem Grund wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.