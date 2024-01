Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Plover Bay?

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von Plover Bay eine Rendite von 6,3 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" eine Überrendite von 19,29 Prozent bedeutet. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kommunikationsausrüstung" liegt bei -13,94 Prozent, und Plover Bay liegt derzeit 20,23 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überrendite wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Plover Bay liegt derzeit bei 11,39 Euro, was 79 Prozent weniger ist als der Durchschnittswert von 53 in der Branche "Kommunikationsausrüstung". Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie auf Grundlage des KGV ebenfalls als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Plover Bay liegt bei 66,67 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25, der auf 25-Tage-Basis berechnet wird, ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da er bei einem Wert von 50 liegt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher erhält Plover Bay in diesem Bereich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird die Aktie von Plover Bay aufgrund der verschiedenen Bewertungskriterien als "Gut" und "Neutral" eingestuft.