Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Pharvaris BV?

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Für Pharvaris wird der 7-Tage-RSI aktuell mit 40 Punkten bewertet, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls ein "Neutral"-Rating mit einem Wert von 39,06. Somit erhält Pharvaris insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die trendfolgenden Indikatoren, die anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet, zeigen für Pharvaris eine positive Bewertung. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt 16,22 EUR, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 27 EUR liegt (+66,46 Prozent Abweichung). Auch der 50-Tage-Durchschnitt (22,47 EUR) liegt über dem letzten Schlusskurs (+20,16 Prozent). Somit erhält die Pharvaris-Aktie eine "Gut"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Die Kommunikation über Pharvaris in den sozialen Medien zeigt keine eindeutige Veränderung in den letzten Wochen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu Pharvaris ist jedoch insgesamt rückläufig, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war überwiegend positiv in den letzten Tagen. An 12 Tagen zeigte das Stimmungsbarometer in die positive Richtung, und auch in den letzten ein oder zwei Tagen unterhielten sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf Pharvaris. Dadurch erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung für das Anleger-Sentiment.