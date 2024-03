Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Parker-Hannifin?

In den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild zu Parker-hannifin, daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hingegen hat zugenommen, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Parker-hannifin daher ein "Gut"-Rating auf dieser Stufe.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Parker-hannifin-Aktie liegt bei 31, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 (33,29) deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Somit erhält das Wertpapier in beiden Fällen eine "Neutral"-Einstufung nach RSI-Bewertung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Parker-hannifin liegt bei 25, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 59,45 als unterbewertet betrachtet wird. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Dividendenrendite von Parker-hannifin beträgt 1,16 Prozent, was 15,37 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.