Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Pacificet?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Pacific Net betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 22,83 Punkte, was bedeutet, dass Pacific Net momentan überverkauft ist und die Aktie als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 47,71, was bedeutet, dass Pacific Net weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI. Das Wertpapier wird somit abweichend als "Neutral" bewertet. Insgesamt wird Pacific Net mit "Gut" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

Bei der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie hierfür mit einem "Neutral" bewertet. Auch die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral, ohne dass in den letzten ein bis zwei Tagen positive oder negative Themen im Mittelpunkt standen. Somit erhält der Titel insgesamt die Einschätzung "Neutral".

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Pacific Net mittlerweile auf 1619,6 JPY, während die Aktie selbst einen Kurs von 1750 JPY erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +8,05 Prozent, was zur Bewertung "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 1725,88 JPY, wodurch die Aktie mit +1,4 Prozent Abstand als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Gesamtnote "Gut" vergeben.