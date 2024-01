Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, PT Tunas Baru Lampung?

Die Aktie von Tunas Baru Lampung Pt wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Mit einem KGV von 4,58 liegt sie insgesamt 88 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Nahrungsmittel", der bei 38,36 liegt. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Gut" nach fundamentaler Analyse.

Die Diskussionen in den sozialen Medien über Tunas Baru Lampung Pt zeigen keine eindeutigen Signale bezüglich der Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, weshalb das Unternehmen als "Neutral" eingestuft wird. Die Aktie von Tunas Baru Lampung Pt wird somit bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Tunas Baru Lampung Pt eine Rendite von 2,84 % aus, was 1,07 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 3,91 %. Dies führt zu einer Einstufung der Dividende als "Schlecht".

In den vergangenen vier Wochen wurden keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien hinsichtlich der Aktie von Tunas Baru Lampung Pt festgestellt. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen wurden festgestellt. Insgesamt erhält Tunas Baru Lampung Pt auf dieser Stufe daher ein "Neutral"-Rating.