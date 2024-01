Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Orange?

Die Orange-Aktie erfreut sich einer Dividendenrendite von 7,54 Prozent, was 7,54 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Orange-Aktie eine "Gut"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Orange auf 10,86 EUR, während die Aktie selbst einen Kurs von 11,226 EUR erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt +3,37 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 10,9 EUR, was zu einem Abstand von +2,99 Prozent führt und ebenfalls zu einer Bewertung von "Neutral". Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Neutral" vergeben.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 31,89 Punkten und zeigt an, dass Orange weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 liegt bei 29,44, was bedeutet, dass Orange überverkauft ist. In diesem Punkt wird das Orange-Wertpapier daher als "Gut" eingestuft. Insgesamt erhält das Orange-Wertpapier ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität zeigt sich bei Orange mit deutlich weniger Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für die Orange-Aktie.