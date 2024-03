Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Oenon Holdings?

Die Oenon-Aktie befindet sich derzeit 2,75 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage und wird daher kurzfristig als "Neutral" eingestuft. Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum GD200 jedoch -2,23 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Diskussionsintensität zu Oenon ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso gab es in letzter Zeit kaum Veränderungen in der Stimmungsrate, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien war in den letzten Tagen neutral, ebenso wie die neuesten Nachrichten über das Unternehmen. Aufgrund unserer Stimmungsanalyse erhält Oenon daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Oenon liegt bei 11,11, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 41, was auf eine neutrale Situation hinweist und ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Oenon-Aktie daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut".