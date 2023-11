Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, OSI?

Die Aktie von Osi weist eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 742,55 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" wird die Aktie daher als unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Osi in den sozialen Medien. Es wurden keine übermäßig positiven oder negativen Diskussionen festgestellt, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie deutet darauf hin, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Osi unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher auch in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Osi mit einem Wert von 20,74 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 44. Daher wird die Aktie aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV als "günstig" bewertet und erhält in dieser Kategorie ein "Gut".

In den vergangenen 12 Monaten erzielte die Aktie von Osi eine Performance von 64,52 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" im Durchschnitt nur um 21,03 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +43,48 Prozent im Branchenvergleich für Osi. Darüber hinaus lag Osi 52,57 Prozent über dem Durchschnittswert des "Informationstechnologie"-Sektors, der eine mittlere Rendite von 11,95 Prozent im letzten Jahr verzeichnete. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs.