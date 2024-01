Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Nippon Avionics?

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild bei Nippon Avionics nicht wesentlich verändert. Weder besonders positive noch negative Themen wurden in den sozialen Medien registriert, daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Nippon Avionics wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt bei 59,49 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 41,54 ebenfalls an, dass Nippon Avionics weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 5758,2 JPY für den Schlusskurs der Nippon Avionics-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 8310 JPY, was einen Unterschied von +44,32 Prozent darstellt. Daher wird die Aktie charttechnisch mit "Gut" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (7439,2 JPY) liegt unter dem letzten Schlusskurs (+11,71 Prozent), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Nippon Avionics daher in der einfachen Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment für die Nippon Avionics-Aktie zeigt keinen signifikanten Ausschlag in den sozialen Medien. Weder besonders positive noch negative Themen wurden diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.