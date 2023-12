Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Nelly AB?

Bei Nelly gibt es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung im Sentiment und Buzz. Das bedeutet, dass die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Daher wird das Sentiment als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, gibt es keine signifikanten Unterschiede, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Nelly daher eine "Neutral"-Bewertung für dieses Kriterium.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Nelly bei 9,41 SEK liegt, während die Aktie selbst bei 15,25 SEK notiert. Dies führt zu einer positiven Bewertung von "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +62,06 Prozent liegt. Auch der GD50, der bei 13,73 SEK liegt, weist mit einem Abstand von +11,07 Prozent eine positive Entwicklung auf. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Nelly liegt bei 42,42, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, fällt mit 43,85 in den neutralen Bereich. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung für den RSI.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für die Anleger von Nelly. Das Stimmungsbarometer zeigte an drei Tagen eine positive Richtung, und auch in den letzten ein, zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert. Als Resultat wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet, und insgesamt ergibt sich eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.