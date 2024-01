Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, National Western Life?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der National Western Life liegt bei 57,84, was als "neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beträgt 41,12 und wird ebenfalls als "neutral" bewertet, was zu einer Gesamteinschätzung von "neutral" führt.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse wird die Aktie von National Western Life als unterbewertet betrachtet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 12,53 insgesamt 68 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Versicherungssegment, der 39,33 beträgt. Somit erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "gut".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich National Western Life ist insgesamt neutral. In den vergangenen Wochen dominierten jedoch überwiegend negative Themen die Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "schlecht" führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird National Western Life auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "gut" eingestuft, da der GD200 bei 406,22 USD liegt und der Kurs der Aktie (482,8 USD) um +18,85 Prozent darüber liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beträgt 480,55 USD, was einer Abweichung von +0,47 Prozent entspricht und die Aktie als "neutral" einstuft. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "gut" für National Western Life.