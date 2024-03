Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, NEC?

Weitere Suchergebnisse zu "NEC":

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf das Unternehmen Nec war in den sozialen Netzwerken in letzter Zeit größtenteils positiv. In den vergangenen neun Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Nec diskutiert. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie als "gut". Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen zeigten einen Überhang von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen. Genauer gesagt gab es 5 "gute" Signale (bei 0 "schlechten" Signalen) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "guten" Bewertung dieses Kriteriums führte. Insgesamt ergibt sich dadurch eine "gute" Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Wer derzeit in die Aktie von Nec investiert, kann eine Dividendenrendite von 1,31 % erwarten, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Computer & Peripheriegeräte einen etwas geringeren Ertrag von 0,62 Prozentpunkten bedeutet. Die Dividenden des Unternehmens liegen also nur leicht unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer "neutralen" Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Nec derzeit bei 7932,81 JPY. Dies führt zu einer "guten" Einstufung, da der Aktienkurs selbst bei 10830 JPY aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +36,52 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage, der bei 9570,28 JPY liegt, ergibt sich ebenfalls ein positiver Abstand von +13,16 Prozent, was wiederum zu einem "guten" Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "gut".

Bei der Analyse des Sentiments und Buzz rund um die Aktie von Nec spielen sowohl die langfristige Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet als auch die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum eine Rolle. In Bezug auf diese Faktoren zeigte die Aktie von Nec eine mittlere Aktivität, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Nec war in diesem Zeitraum jedoch negativ, was zu einer Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbildes als "schlecht" führt.