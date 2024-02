Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Mpay?

Weitere Suchergebnisse zu "Mpay":

Die Diskussionen rund um Mpay auf den sozialen Medien deuten auf eine positive Anlegerstimmung hin. In den letzten Wochen überwogen die positiven Meinungen, während neutrale Themen hauptsächlich diskutiert wurden. Basierend auf diesen Einschätzungen bewertet unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige Durchschnitt der Mpay-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,88 PLN lag, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt beträgt 0,82 PLN, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich für Mpay auf Basis trendfolgender Indikatoren eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen, dass Mpay eine unterdurchschnittliche Aktivität im Netz aufweist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung deutet auf eine "Neutral"-Wertung hin. Insgesamt wird Mpay in diesem Punkt als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Mpay zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich aus der Analyse eine neutrale Bewertung für die Mpay-Aktie.