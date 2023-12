Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Mint?

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und die Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien können die Einschätzungen für Aktien verändern. Bei Mint wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Mint eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 6,7 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Dadurch wird der Ertrag als niedrig eingestuft.

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Mint als unterbewertet betrachtet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 1,84 insgesamt 98 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Verbraucherfinanzierung".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen als neutral bewertet. Die überwiegend neutralen Themen, die in den Kommentaren und Diskussionen angesprochen wurden, führten zu einer neutralen Einstufung der Anleger-Stimmung.

Insgesamt ergibt die Messung der Sentiment und Buzz eine neutrale Einschätzung für die Aktie von Mint.