Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Melco Development?

Der Aktienkurs von Melco Development hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 9,96 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der Branche "Hotels, Restaurants und Freizeit" im Durchschnitt um -9,53 Prozent gefallen sind. Das bedeutet, dass Melco Development im Branchenvergleich eine Outperformance von +19,49 Prozent erzielt hat. Im "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -4,87 Prozent, wobei Melco Development um 14,83 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance wird dem Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating zugewiesen.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Melco Development liegt derzeit bei 36,61 Euro, was 20 Prozent mehr ist als der Branchendurchschnitt von 30. Daraus ergibt sich eine Überbewertung des Unternehmens, weshalb es auf Basis des KGV als "Schlecht" eingestuft wird.

In der technischen Analyse ist die Melco Development mit einem Kurs von 5,4 HKD derzeit +0,93 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einstufung als "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf -13,32 Prozent beläuft. Zusammen wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von Melco Development liegt aktuell bei 69,09 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI ergibt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 48,53, was ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für den RSI25 ergibt. Zusammen erhält das Melco Development-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.