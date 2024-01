Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, McDonald's?

Weitere Suchergebnisse zu "McDonald's":

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gilt. Der RSI von Mcdonald's liegt bei 59,46 und wird daher als „neutral“ eingestuft. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 42,27 und deutet ebenfalls auf eine „neutral“-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Aktie daher als „neutral“ bewertet.

Analysten bewerten die Aktie von Mcdonald's langfristig als „gut“. Von 18 Analysten gaben 20 eine positive Bewertung ab, während 5 neutral waren und keine negativ. Innerhalb eines Monats erhielt die Aktie eine positive Bewertung. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Kurs von 320,8 USD, was einer Erwartung von 9,06 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie daher insgesamt als „gut“ bewertet.

Die Dividendenrendite von Mcdonald's beträgt derzeit 2,36%, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,76% liegt. Dies führt zu einer „neutralen“ Einstufung bezüglich der Dividende.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Mcdonald's-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 282,91 USD. Der aktuelle Schlusskurs von 294,15 USD weicht um +3,97 Prozent ab, was zu einer „neutralen“ Bewertung führt. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer „neutralen“ Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Mcdonald's-Aktie daher eine „neutral“-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

