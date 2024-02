Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Mayr-Melnhof Karton?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer zu erwarten sein, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für die Mayr Melnhof Karton-Aktie liegt der RSI7 derzeit bei 30,34 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt bei 54,77, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hinweist. Insgesamt erhält die Mayr Melnhof Karton-Aktie damit eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Für Mayr Melnhof Karton beträgt der 200-Tages-Durchschnitt aktuell 128,46 EUR, was in der Nähe des letzten Schlusskurses von 122,6 EUR liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 119,62 EUR, auch hier liegt der letzte Schlusskurs nahe am Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie basierend auf trendfolgenden Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Die Dividendenrendite von Mayr Melnhof Karton liegt bei 3,39 %, was 0,26 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 3,65 % ist. Der leicht niedrigere Ertrag führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Im Vergleich zur "Behälter & Verpackung"-Branche hat Mayr Melnhof Karton in den letzten 12 Monaten eine Performance von -28,62 % erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -1,13 % gefallen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -27,49 % im Branchenvergleich. Auch im Sektorvergleich lag die Rendite von Mayr Melnhof Karton mit -28,62 % deutlich unter dem Durchschnitt von -1,13 %. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.