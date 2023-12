Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Mayr-Melnhof Karton?

Der Aktienkurs von Mayr Melnhof Karton hat in den vergangenen 12 Monaten eine Rendite von -28,62 Prozent erzielt, was mehr als 29 Prozent unter dem Durchschnitt der "Materialien"-Branche liegt, die eine mittlere Rendite von 0,44 Prozent verzeichnet. Auch im Vergleich zur "Behälter & Verpackung"-Branche liegt die Rendite von Mayr Melnhof Karton mit 29,06 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen eher neutral, wie die Auswertung von Kommentaren und Beiträgen zeigt. Die Mehrheit der Diskussionen rund um den Wert waren neutral, was zu der Einstufung "Neutral" führt.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mayr Melnhof Karton mit einem Wert von 18,58 auf ähnlichem Niveau liegt wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Somit erhält die Aktie auf fundamentaler Basis eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine unterschiedliche Bewertung, abhängig von der Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses. Für den gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage wird eine "Schlecht"-Bewertung vergeben, da eine Abweichung von -13,57 Prozent festgestellt wird. Im Gegensatz dazu ergibt sich für den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.