Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, MaxLinear?

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet kann einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie leisten. Bei Maxlinear zeigen sich interessante Ausprägungen bei dieser Analyse. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt allerdings kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen des gleichen Sektors ("Informationstechnologie") zeigt sich, dass die Aktie von Maxlinear im vergangenen Jahr eine Rendite von -44,69 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt liegt Maxlinear damit 54,15 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt 25,15 Prozent, und hier liegt Maxlinear aktuell 69,84 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass die Dividendenrendite von Maxlinear mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Differenz zur Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt -2,14 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 23,77 USD um +25,04 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zur kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Jedoch ist die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage bei -5,71 Prozent, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung führt.