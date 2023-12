Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, MS Holdings?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Ms betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 50 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI von Ms zeigt mit einem Wert von 30,16, dass die Aktie neutral eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividendenausschüttung liegt Ms mit einer Dividende von 4,41 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Behälter & Verpackung (5,98 %) niedriger. Die Differenz von 1,57 Prozentpunkten lässt die Einstufung "Schlecht" zu.

Die Anleger-Stimmung bei Ms in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen behandelt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat Ms in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 15,83 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Behälter & Verpackung"-Branche im Durchschnitt um -7,57 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +23,4 Prozent im Branchenvergleich für Ms, was zu einer Einstufung von "Gut" in dieser Kategorie führt.