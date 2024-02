Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Luyang Energy-Saving Materials?

Der Relative Strength Index (RSI) dient zur Beurteilung, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Luyang Energy-saving Materials wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 7,53 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 41,42, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" bewertet wird, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses liegt Luyang Energy-saving Materials mit einer Rendite von -33,56 Prozent deutlich unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien". In der "Chemikalien"-Branche liegt die Rendite der Aktie ebenfalls darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um Luyang Energy-saving Materials in Bezug auf die Anzahl der Diskussionen und der Rate der Stimmungsänderung weisen auf eine unterdurchschnittliche Aktivität im Netz und eine negative Stimmungsänderung hin, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie einen negativen Abstand von -8,54 Prozent zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage aufweist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf der Basis des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen eine positive Abweichung, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.