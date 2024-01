Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Live Ventures?

Die Stimmung und der Buzz im Internet können sich verstärken oder sogar umdrehen. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit sowie Tiefe der Stimmungsänderung können zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. Bei Live Ventures wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit gemessen, weshalb dem Signal die Bewertung "Schlecht" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum eine negative Veränderung erfahren, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Resultat für das langfristige Stimmungsbild führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Live Ventures-Aktie ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der Wert für den RSI7 beträgt 49,08, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der Wert für den RSI25 bei 49,74 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Live Ventures von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet, während in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen angesprochen wurden. Insgesamt führt dies zu einer "Neutral"-Einstufung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Live Ventures bei -21,21 Prozent, was mehr als 32 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche erzielte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 3,05 Prozent, wobei Live Ventures mit 24,27 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.