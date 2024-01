Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Lipidor?

Die Lipidor befindet sich derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses in einem "Schlecht"-Zustand. Dies liegt daran, dass der GD200 bei 1,01 SEK liegt, was einer Abweichung des Aktienkurses (0,504 SEK) um -50,1 Prozent von diesem Trendsignal entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt bei 0,72 SEK, was einer Abweichung des Aktienkurses um -30 Prozent entspricht. Dies führt insgesamt zu einem Rating von "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz ergibt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ein "Neutral"-Rating. Es gab in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, und die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war weder besonders viel noch wenig, was zu diesem neutralen Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) weist einen Wert von 72,45 auf, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 66,85, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung. Die Aktie von Lipidor war in den sozialen Medien weder besonders positiv noch negativ diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Bewertung von "Neutral".