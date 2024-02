Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Lexicon?

Der Aktienkurs von Lexicon verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -9,75 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Biotechnologie"-Branche durchschnittlich um -10,85 Prozent, was bedeutet, dass Lexicon im Branchenvergleich eine Outperformance von +1,1 Prozent erzielte. Der "Gesundheitspflege"-Sektor wies eine mittlere Rendite von -6,09 Prozent im letzten Jahr auf, wobei Lexicon um 3,66 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese ähnliche Rendite im Branchenvergleich und die Unterperformance im Sektorvergleich führen zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Fundamental gesehen ist Lexicon im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Biotechnologie) aus Sicht der Experten unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 3,36, was 97 Prozent niedriger ist als das Branchen-KGV von 101,3. Auf dieser Grundlage ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung.

Bei der Dividende weist Lexicon eine Rendite von 0 Prozent auf, was 2,52 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Das bedeutet, dass die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment ist und eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion erhält.

Das Sentiment und der Buzz rund um Lexicon wurden über einen längeren Zeitraum analysiert. Dabei zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für Lexicon in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".