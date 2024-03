Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Leidos?

Die Leidos-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 102,74 USD verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 129,14 USD, was einem Unterschied von +25,7 Prozent entspricht, und damit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 119,8 USD liegt über dem letzten Schlusskurs um 7,8 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Leidos-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz zeigt sich, dass die Aktie in Bezug auf die Anzahl der Diskussionsbeiträge eine unterdurchschnittliche Aktivität aufweist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung wird hingegen als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich für Leidos in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) für Leidos liegt bei 38,83, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich die Gesamteinschätzung auf "Neutral".

Die Dividendenrendite der Leidos-Aktie liegt bei 1,23 Prozent, was 4,08 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5 Prozent liegt. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.