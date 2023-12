Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Leclanche?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Leclanché-Aktie steht derzeit bei 39,13 und weist damit auf eine neutrale Situation hin, weder überkauft noch -verkauft. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich auch aus dem RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt und einen RSI von 52 anzeigt. Dies deutet ebenfalls auf eine neutrale Situation hin.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt die Analyse kaum Veränderungen in den letzten Wochen, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt. Ebenso wurde keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien bezüglich Leclanché festgestellt, was erneut zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Leclanché liegt derzeit bei 0 Prozent, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt (3,09%) eine unterdurchschnittliche Wertentwicklung darstellt und somit zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie führt.

Im Branchenvergleich erzielte die Leclanché-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -23,4 Prozent, während ähnliche Aktien in der "Elektrische Ausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 4,24 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -27,64 Prozent für Leclanché. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Industrie"-Sektors lag die Aktie mit einer Unterperformance von 28,04 Prozent deutlich darunter, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung in dieser Kategorie führt.