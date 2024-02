Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Lantronix?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lantronix liegt mit 65,21 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 46. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als relativ teuer angesehen werden kann.

Die technische Analyse zeigt, dass sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt der Lantronix-Aktie unterschritten werden. Dies führt zu einer negativen Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität abnimmt, was zu einer negativen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Veränderungen, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Lantronix beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert liegt. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens von den Analysten als neutral bewertet.