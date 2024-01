Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Kodiak Sciences?

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Stimmung der Anleger im letzten Monat zunehmend schlechter wurde, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. In Bezug auf die Diskussionsintensität erfährt die Aktie von Kodiak Sciences eine "Neutral"-Bewertung, da die Anleger in etwa gleichem Maße wie üblich über das Unternehmen diskutierten.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Gesundheitspflegesektor hat Kodiak Sciences im vergangenen Jahr eine Rendite von -63,88 Prozent erzielt, was 75,02 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Bereich Biotechnologie liegt die Aktie mit einer mittleren jährlichen Rendite von 8,68 Prozent um 72,56 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Langfristig gesehen erhält die Aktie von Kodiak Sciences laut Analysten die Einschätzung "Neutral". Die Gesamtbewertung der Analysten zeigt 0 positive, 1 neutrale und 1 negative Bewertung. Auch das Kursziel der Analysten, das bei 6 USD liegt, deutet auf eine positive Performance von 97,37 Prozent hin. Insgesamt wird die Aktie von den Analysten als "Neutral" eingestuft.

Die Dividendenrendite von Kodiak Sciences beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt liegt und zu einer "Neutral"-Bewertung führt.