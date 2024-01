Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Knowles?

Die Aktie der Knowles wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 0 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen. Daraus ergibt sich für die langfristige Einstufung ein "Neutral". Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Knowles. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie der Knowles liegt bei 16 USD, während der letzte Schlusskurs bei 16,93 USD liegt. Dies deutet auf eine erwartete Kursentwicklung von -5,49 Prozent hin, was mit der Einstufung "Schlecht" verbunden ist. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Knowles die Einschätzung "Neutral".

Die Knowles-Aktie liegt mit einem Kurs von 16,93 USD aktuell um +4,38 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Neutral" gewertet, da die Distanz zum GD200 bei +3,99 Prozent liegt. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Knowles eingestellt waren. Es gab sieben positive und fünf negative Tage, sowie zwei Tage ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Knowles von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Knowles-Aktie weist eine Ausprägung von 96,67 auf, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 40,67, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating "Schlecht".