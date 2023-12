Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Kiu Hung International Holdings?

Die Kiu Hung-Aktie hat in Bezug auf das aktuelle Kursniveau eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was 6,17 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher als "Schlecht". Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Relation zum aktuellen Aktienkurs.

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Kiu Hung in den sozialen Medien, weshalb die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht signifikant verändert. Insgesamt erhält Kiu Hung daher ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Kiu Hung liegt bei 60 und zeigt daher eine "Neutral"-Einstufung. Auch der RSI25, der die Kursbewegungen der letzten 25 Tage betrachtet, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine Bewertung von "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bei Kiu Hung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder stark positive noch stark negative Themen diskutiert, was zu der Einschätzung "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung bezüglich der Anleger-Stimmung.