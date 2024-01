Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, King's Flair?

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien bezüglich King's Flair war in den letzten Tagen neutral. Ebenso waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen vorwiegend neutral. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält King's Flair daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt erhält King's Flair von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung verstärken oder verändern. Bei King's Flair wurde eine mittlere Diskussionsintensität festgestellt, weshalb die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum ebenfalls stabil, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat King's Flair eine Rendite von -19,48 Prozent erzielt, was mehr als 24 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche liegt die Rendite bei 19,19 Prozent, wobei King's Flair mit 38,67 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von King's Flair als neutral eingestuft werden kann. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für King's Flair ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 0, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 0, der ebenfalls eine "Gut"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.