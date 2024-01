Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Keyarch Acquisition?

Weitere Suchergebnisse zu "Keyarch Acquisition Corp":

Die technische Analyse der Keyarch Acquisition-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 10,55 USD liegt. Mit einem letzten Schlusskurs von 10,87 USD weicht die Aktie um +3,03 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (10,75 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe beim gleitenden Durchschnitt (+1,12 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Keyarch Acquisition-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Blick auf die weichen Faktoren zeigt, dass die Diskussionsintensität im Netz die übliche Aktivität hervorgebracht hat, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich damit für die Keyarch Acquisition ein "Neutral"-Wert.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung durch die Redaktion führt. Das Anleger-Sentiment wird daher insgesamt als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Keyarch Acquisition liegt bei 35,71, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 29, was als Indikator für eine überverkaufte Situation gilt und daher eine "Gut"-Einstufung erhält.

Insgesamt wird die Keyarch Acquisition-Aktie somit charttechnisch neutral bewertet, während das Anleger-Sentiment positiv ist. Der RSI deutet auf eine neutrale bis überverkaufte Situation hin.